Коллекция таблицы Менделеева привела мужчину к суду: вот в чём его обвиняют

24-летний парень из Австралии предстанет перед судом из-за коллекции таблицы Менделеева.
Эммануэль Лидден стал первым человеком, которому предъявили обвинения по Закону о нераспространении ядерного оружия в Австралии после того, как он попытался собрать все элементы периодической таблицы, включая радиоактивные.
Парень попытался привезти образцы плутония из США в квартиру своих родителей в Сиднее. Власти обеспокоились, затем австралийца обвинили в незаконном ввозе ядерного материала и хранении его без разрешения. Его посадят на срок до 10 лет.
Лидден все же успел собрать 83 элемента из таблицы. Адвокаты описывают парня как "невинного коллекционера", который очень увлечен наукой, сообщает KP. RU.
Австра́лия — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов.
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