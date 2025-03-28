Скандал с маткапиталом: две женщины обманули государство на 772 тысячи рублей!

Две женщины 1988 и 1990 годов рождения, имеющие право на получение материнского капитала, в период с ноября 2019 по апрель 2020 года оформили через риелторов целевые займы в финансовой организации в Удмуртии.
Они хотели купить землю в Глазовском районе и построить на ней жилые дома.
Женщинам дали деньги из Фонда пенсионного и социального страхования для погашения займа, но вместо улучшения жилищных условий обе потратили средства на личные нужды.
Так дамы присвоили из федерального бюджета — 420 тысяч рублей и 352 тысячи рублей.
За мошенничество их могут посадить в тюрьму, пишет udm-info.ru.
Матери́нский (семе́йный) капита́л — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.