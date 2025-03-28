Скандал с маткапиталом: две женщины обманули государство на 772 тысячи рублей!

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Происшествия

Две женщины 1988 и 1990 годов рождения, имеющие право на получение материнского капитала, в период с ноября 2019 по апрель 2020 года оформили через риелторов целевые займы в финансовой организации в Удмуртии.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Они хотели купить землю в Глазовском районе и построить на ней жилые дома.

Женщинам дали деньги из Фонда пенсионного и социального страхования для погашения займа, но вместо улучшения жилищных условий обе потратили средства на личные нужды.

Так дамы присвоили из федерального бюджета — 420 тысяч рублей и 352 тысячи рублей.

За мошенничество их могут посадить в тюрьму, пишет udm-info.ru.

Уточнения

Матери́нский (семе́йный) капита́л — мера государственной поддержки российских семей, воспитывающих детей. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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