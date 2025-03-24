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Москвич отдал $330 тысяч за 30 млн: как он попал на удочку мошенника

Происшествия

Мошенник-иностранец обменял у москвича $330 тысяч, отдав взамен билеты "банка приколов" под видом 30 миллионов рублей.

Оплата наличными
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оплата наличными

36-летний мужчина обратился к аферисту по объявлению о выгодном обмене валюты. Он отдал незнакомцу в дорогой иномарке на Пресненской набережной $330 тысяч. Но когда мошенник уехал, москвич обнаружил, что ему дали не деньги, а билеты "банка приколов" — шуточную имитацию настоящей валюты.

Аферистом оказался 31-летний иностранец. Он уже успел потратить часть денег. Мужчину посадили за решетку, сообщают Известия.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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