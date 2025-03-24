Женщине заплатили 264 тысячи рублей за поход в супермаркет: вот что она сделала

В Санкт-Петербурге местная 63-летняя жительница упала в одном из магазинов и сломала ногу. Руководству торговой точки пришлось платить ей компенсацию морального вреда.
Петербурженка, поскользнувшаяся на раздавленных сливах в отделе фруктов и овощей, получила более 264 тысяч рублей.
Для этого она обратилась в суд, который встал на ее сторону, признав вину гипермаркета в создании небезопасных условий для покупателей.
Деньги выплатили быстро из-за исполнительского сбора, наложенного на гипермаркет, сообщает Петербург2.
Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение»)
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