Женщине заплатили 264 тысячи рублей за поход в супермаркет: вот что она сделала

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге местная 63-летняя жительница упала в одном из магазинов и сломала ногу. Руководству торговой точки пришлось платить ей компенсацию морального вреда.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Петербурженка, поскользнувшаяся на раздавленных сливах в отделе фруктов и овощей, получила более 264 тысяч рублей.

Для этого она обратилась в суд, который встал на ее сторону, признав вину гипермаркета в создании небезопасных условий для покупателей.

Деньги выплатили быстро из-за исполнительского сбора, наложенного на гипермаркет, сообщает Петербург2.

Уточнения

Компенсация (от лат. compensatio — «возмещение»)



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