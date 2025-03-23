Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хэмилтон на Ferrari стартует первым в спринте в Шанхае
Откройте для себя замиокулькас: как растение удачи может изменить ваш дом
278 дней в космосе вместо 10: сколько NASA заплатило астронавтам
Удлинителям прозвучал похоронный звон: вот что придёт им на смену
Никаких красителей — чем заменить химические добавки в пасхальной выпечке
BMW платит цену за глобальную напряжённость: пошлины съедают прибыль
Живописные места, о которых молчат путеводители: спрятанные сокровища Аквитании
Этот продукт мешает углеводам превращаться в жир — и он у вас в холодильнике
Мука в шоке, масло в отпуске: эта бриошь готовится без них и всё равно пышная, как облако

Подростки искали заработка и решились устроить теракт: где их задержали?

Происшествия

В Ставрополе поймали двух подростков, которых подозревают в покушении на теракт.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Парни хотели заработать и искали способы в интернете. Им попался некий куратор, который предложил им поджечь здание Союза ветеранов боевых действий в Ставрополе. Ребята согласились, разбили там окно камнем, залили все бензином и подожгли. Даже видео они сняли, но оплату им не дали.

Сотрудники МЧС смогли быстро потушить огонь. Следователи не исключают, что к этому случаю могут быть причастны украинцы, так как подобные схемы уже встречались, пишет KP. RU.

Уточнения

Ста́врополь (от др.-греч. σταυρός «крест» + πόλις «город») — город на юге России, административный центр Ставропольского края и городского округа город Ставрополь.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Садоводство, цветоводство
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы Аудио 
Где алкоголь льется рекой: топ-50 самых пьющих стран мир
Экономика и бизнес
Где алкоголь льется рекой: топ-50 самых пьющих стран мир
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Наука и техника
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме Аудио 
Популярное
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей

Китай пересматривает свою стратегию в автоиндустрии, переходя от электромобилей к гибридам, чтобы адаптироваться к новым рыночным условиям.

Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Эта черепаха уже в российских реках — и лучше держаться от неё подальше
Не рвите одуванчики с корнем: они делают для огорода больше, чем вы
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Провал на 40 млрд: почему Европа отвернулась от Киева — Зеленский теряет последних союзников Дмитрий Плотников
Не спешите поворачивать ключ: одна мелочь перед запуском двигателя продлит ему жизнь
Опасные привычки: почему сушка белья в помещении вредна для ваших лёгких
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Жёсткий или мягкий чемодан? Ответ, который вас удивит
Последние материалы
Хэмилтон на Ferrari стартует первым в спринте в Шанхае
Откройте для себя замиокулькас: как растение удачи может изменить ваш дом
278 дней в космосе вместо 10: сколько NASA заплатило астронавтам
Удлинителям прозвучал похоронный звон: вот что придёт им на смену
Никаких красителей — чем заменить химические добавки в пасхальной выпечке
BMW платит цену за глобальную напряжённость: пошлины съедают прибыль
Живописные места, о которых молчат путеводители: спрятанные сокровища Аквитании
Этот продукт мешает углеводам превращаться в жир — и он у вас в холодильнике
Мука в шоке, масло в отпуске: эта бриошь готовится без них и всё равно пышная, как облако
Погребняк заступилась за турецкие сериалы: в реальной жизни не хватает романтики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.