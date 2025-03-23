Подростки искали заработка и решились устроить теракт: где их задержали?

В Ставрополе поймали двух подростков, которых подозревают в покушении на теракт.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

Парни хотели заработать и искали способы в интернете. Им попался некий куратор, который предложил им поджечь здание Союза ветеранов боевых действий в Ставрополе. Ребята согласились, разбили там окно камнем, залили все бензином и подожгли. Даже видео они сняли, но оплату им не дали.

Сотрудники МЧС смогли быстро потушить огонь. Следователи не исключают, что к этому случаю могут быть причастны украинцы, так как подобные схемы уже встречались, пишет KP. RU.

Уточнения

Ста́врополь (от др.-греч. σταυρός «крест» + πόλις «город») — город на юге России, административный центр Ставропольского края и городского округа город Ставрополь.



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