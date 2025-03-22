Цена предательства — подростки готовы уничтожить страну по заказу СБУ

В Забайкальском крае двое несовершеннолетних жителей Читы понесли суровое наказание за выполнение задания, полученного от представителя украинских спецслужб.
За попытку подорвать инфраструктуру региона подростки рассчитывали получить денежное вознаграждение, но вместо этого были осуждены к длительным срокам заключения. Об этом сообщает Царьград.
Как сообщили в региональном управлении ФСБ, суд признал двух молодых людей виновными в совершении диверсионного акта, направленного на разрушение объекта, обеспечивающего жизнедеятельность населения. Их действия квалифицировали как преступление, предусмотренное пунктом "а" части 2 статьи 281 Уголовного кодекса РФ.
Согласно материалам следствия, в августе прошлого года один из подростков, которому на тот момент было 16 лет, вступил в переписку с неким куратором из Украины через мессенджер Telegram. Тот предложил юноше за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей совершить поджог стратегически важного объекта, чтобы нанести ущерб экономической стабильности и обороноспособности России.
Осознав, что в одиночку ему не справиться, подросток решил привлечь к выполнению задания своего 17-летнего знакомого. Куратор предоставил им подробные указания, а также рекомендации по соблюдению мер предосторожности, чтобы избежать разоблачения после совершения преступления.
Спустя месяц подготовки молодые люди проникли в помещение базовой станции сотовой связи, расположенной на окраине Читы. Они облили оборудование горючей жидкостью и подожгли его, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона, чтобы предоставить отчет заказчику.
В результате поджога сотовому оператору был нанесен ущерб на сумму 350 тысяч рублей. Однако завершить преступный замысел до конца подросткам не удалось — их действия были пресечены правоохранительными органами. Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор: одному из юношей назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, второму — шесть с половиной лет. Отбывать сроки они будут в воспитательной колонии для несовершеннолетних.
Забайка́льский край — субъект Российской Федерации в восточной части Забайкалья, в составе Дальневосточного федерального округа.
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