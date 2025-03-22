Цена предательства — подростки готовы уничтожить страну по заказу СБУ

2:24 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Забайкальском крае двое несовершеннолетних жителей Читы понесли суровое наказание за выполнение задания, полученного от представителя украинских спецслужб.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under License Free Спецслужба

За попытку подорвать инфраструктуру региона подростки рассчитывали получить денежное вознаграждение, но вместо этого были осуждены к длительным срокам заключения. Об этом сообщает Царьград.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, суд признал двух молодых людей виновными в совершении диверсионного акта, направленного на разрушение объекта, обеспечивающего жизнедеятельность населения. Их действия квалифицировали как преступление, предусмотренное пунктом "а" части 2 статьи 281 Уголовного кодекса РФ.

Согласно материалам следствия, в августе прошлого года один из подростков, которому на тот момент было 16 лет, вступил в переписку с неким куратором из Украины через мессенджер Telegram. Тот предложил юноше за денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей совершить поджог стратегически важного объекта, чтобы нанести ущерб экономической стабильности и обороноспособности России.

Осознав, что в одиночку ему не справиться, подросток решил привлечь к выполнению задания своего 17-летнего знакомого. Куратор предоставил им подробные указания, а также рекомендации по соблюдению мер предосторожности, чтобы избежать разоблачения после совершения преступления.

Спустя месяц подготовки молодые люди проникли в помещение базовой станции сотовой связи, расположенной на окраине Читы. Они облили оборудование горючей жидкостью и подожгли его, фиксируя свои действия на камеру мобильного телефона, чтобы предоставить отчет заказчику.

В результате поджога сотовому оператору был нанесен ущерб на сумму 350 тысяч рублей. Однако завершить преступный замысел до конца подросткам не удалось — их действия были пресечены правоохранительными органами. Забайкальский краевой суд вынес обвинительный приговор: одному из юношей назначили наказание в виде шести лет лишения свободы, второму — шесть с половиной лет. Отбывать сроки они будут в воспитательной колонии для несовершеннолетних.

Уточнения

Забайка́льский край — субъект Российской Федерации в восточной части Забайкалья, в составе Дальневосточного федерального округа.

