Украинские мошенники пользовались сетью узлов связи в Татарстане: ФСБ её накрыли

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники ФСБ в Татарстане накрыли сеть узлов связи, которая помогала мошенникам с Украины.

Фото: https://t.me/mediamvd Телефонные мошенники

Они звонили россиянам из-за границы, представляясь сотрудниками операторов связи. Под предлогом продления договора они узнавали у людей коды доступа к "Госуслугам". Затем аферисты оформляли микрозаймы на этих россиян.

После украинцы говорили, что нужно перевести деньги на "безопасные счета" для возврата заемных средств.

Оказалось, что двое подельников этих аферистов организовали в арендованных квартирах в Татарстане узлы связи со специальным оборудованием для подмены заграничных номеров на российские, пишет KP. RU.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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