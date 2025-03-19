Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не бизнес, а миссия: Миша Литвин помогает с реанимобилями для скорой помощи
Кажется, сарказм — это просто шутка? Ошибаетесь, это целая психологическая игра
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Иван Ургант высказался об открытии бизнеса в Париже: появилось желание
Цепочка звонков: разговор Путина и Трампа был не единственным
Макароны с сыром, но лучше — хрустящая, ароматная и сытная запеканка
Бизнес на войне: Германия готова растоптать Украину ради денег
Гвинет Пэлтроу сравнила бывшего возлюбленного Брэда Питта с королевским наследником
Получившая звезду на Аллее славы Галь Гадот объяснила свои политические заявления про Израиль

Приглашение в суд: новая схема развода от мошенников опасна как никогда

1:45
Происшествия

В России зафиксирована новая волна атак со стороны кибермошенников, которые действуют под видом сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Киберпреступник с ноутбуком
Фото: freepik.com by flatart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киберпреступник с ноутбуком

По данным ведомства, несколько десятков организаций и частных лиц из разных регионов страны уже получили поддельные электронные письма. Об этом сообщает "Царьград".

Злоумышленники рассылают сообщения, якобы исходящие от московского Межрайонного отдела судебных приставов, который занимается исполнением постановлений налоговых органов.

В качестве приложения к письму они используют файл, выдавая его за исполнительный лист. Однако после запуска этого файла на устройство жертвы устанавливается опасный троян DarkWatchman RAT.

Издание Известия сообщает, что данный вредоносный программный код способен незаметно отслеживать действия пользователя, записывая каждое нажатие клавиш. Таким образом, мошенники получают доступ к конфиденциальным данным, включая пароли и другую важную информацию.

Специалисты охарактеризовали текущую волну фишинга как одну из самых масштабных с начала года. Представители ФССП настоятельно рекомендуют гражданам игнорировать подобные рассылки. Они также пояснили, что судебные приставы никогда не контактируют с гражданами через мессенджеры, не отправляют СМС-сообщения и не используют электронную почту для официальных уведомлений.

Эксперты советуют проявлять максимальную осторожность при получении писем от государственных органов. Особенно важно воздерживаться от открытия подозрительных вложений, так как они могут содержать вредоносное программное обеспечение.

Уточнения

Федеральная служба судебных приставов федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Наука и техника
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови Аудио 
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Садоводство, цветоводство
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Недвижимость
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Ва-банк? Зачем ВСУ после провала в Курской области идут огребать в Белгородскую Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Последние материалы
Получившая звезду на Аллее славы Галь Гадот объяснила свои политические заявления про Израиль
У вас мало места, но хочется клубнику? Вот как можно решить проблему
На спортивной Аллее славы Роза Хутор откроется медаль знаменитой российской фигуристки Алины Загитовой
Америка сменила сторону: Украина лишилась средств разведки США
Какие привычки хозяев доводят собак до стресса? Список раздражителей
Курс доллара может упасть до 70 рублей: названо главное условие
Рынок аренды антиквариата — как старинные вещи получают вторую жизнь в современных проектах
Одно лечишь, другое калечишь: популярный препарат от боли оказался не так безобиден, как кажется
Голливуд помешался на русских: после Аноры в США выходит фильм с дочерью Барышникова
Как не переедать и оставаться энергичным: главное правило питания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.