Приглашение в суд: новая схема развода от мошенников опасна как никогда

1:45 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В России зафиксирована новая волна атак со стороны кибермошенников, которые действуют под видом сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Фото: freepik.com by flatart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Киберпреступник с ноутбуком

По данным ведомства, несколько десятков организаций и частных лиц из разных регионов страны уже получили поддельные электронные письма. Об этом сообщает "Царьград".

Злоумышленники рассылают сообщения, якобы исходящие от московского Межрайонного отдела судебных приставов, который занимается исполнением постановлений налоговых органов.

В качестве приложения к письму они используют файл, выдавая его за исполнительный лист. Однако после запуска этого файла на устройство жертвы устанавливается опасный троян DarkWatchman RAT.

Издание Известия сообщает, что данный вредоносный программный код способен незаметно отслеживать действия пользователя, записывая каждое нажатие клавиш. Таким образом, мошенники получают доступ к конфиденциальным данным, включая пароли и другую важную информацию.

Специалисты охарактеризовали текущую волну фишинга как одну из самых масштабных с начала года. Представители ФССП настоятельно рекомендуют гражданам игнорировать подобные рассылки. Они также пояснили, что судебные приставы никогда не контактируют с гражданами через мессенджеры, не отправляют СМС-сообщения и не используют электронную почту для официальных уведомлений.

Эксперты советуют проявлять максимальную осторожность при получении писем от государственных органов. Особенно важно воздерживаться от открытия подозрительных вложений, так как они могут содержать вредоносное программное обеспечение.

Уточнения

Федеральная служба судебных приставов— федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

