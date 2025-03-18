Бурная ночь в Мемфисе: пёс Орео случайно подстрелил хозяина

Житель Мемфиса получил огнестрельное ранение в бедро, когда находился в постели со своей девушкой.
Мужчина рассказал, что на кровать забрался домашний пес по кличке Орео, его лапа зацепилась за спусковой крючок пистолета и произошел выстрел.
Откуда пистолет взялся в постели, неизвестно. После выстрела женщина быстро уехала, прихватив с собой оружие. Мужчине оказали помощь на месте, а полицейские оформили все как несчастный случай с участием собаки. Так и записали в протоколе, пишет KP. RU.
Соединённые Шта́ты Аме́рики (англ. The United States of America, сокращённо — США (англ. USA, U.S.A.), или Соединённые Шта́ты (англ. The United States, US или U.S.), в просторечии — Аме́рика) — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
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