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Трагедия в Кузбассе: школьник ранил одноклассника на уроке

1:26
Происшествия

В городе Юрга Кемеровской области произошел инцидент, в результате которого ученик получил травму холодным оружием на уроке. Информацию передает Сiбдепо.

Перечитывая учебник по оптике на закате
Фото: commons.wikimedia.org by Bakanovtomsk, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Перечитывая учебник по оптике на закате

Как сообщает следственное управление СК по Кузбассу, конфликт между подростками назревал долгое время: пострадавший не раз сталкивался с угрозами со стороны сверстника.

Однако, по словам свидетелей, ни школьная администрация, ни инспекторы по делам несовершеннолетних не отреагировали на ситуацию, а вместо этого попытались замять произошедшее.

Согласно данным правоохранительных органов, 16-летний учащийся принес в учебное заведение складной нож, купленный через интернет-платформу. Во время занятия подросток демонстрировал оружие однокласснику и случайно активировал механизм выброса лезвия, нанеся удар в ногу.

Пострадавшего госпитализировали, а для определения тяжести травмы назначили судебно-медицинскую экспертизу.

На фоне случившегося следственный комитет инициировал проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). В настоящее время следователи выясняют детали произошедшего, включая причины бездействия ответственных лиц и обстоятельства, позволившие ученику пронести оружие в школу.

Уточнения

Ке́меровская о́бласть — Кузба́сс (также Ке́меровская о́бласть или Кузба́сс) — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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