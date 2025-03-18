Трагедия в Кузбассе: школьник ранил одноклассника на уроке

1:26 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Юрга Кемеровской области произошел инцидент, в результате которого ученик получил травму холодным оружием на уроке. Информацию передает Сiбдепо.

Фото: commons.wikimedia.org by Bakanovtomsk, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Перечитывая учебник по оптике на закате

Как сообщает следственное управление СК по Кузбассу, конфликт между подростками назревал долгое время: пострадавший не раз сталкивался с угрозами со стороны сверстника.

Однако, по словам свидетелей, ни школьная администрация, ни инспекторы по делам несовершеннолетних не отреагировали на ситуацию, а вместо этого попытались замять произошедшее.

Согласно данным правоохранительных органов, 16-летний учащийся принес в учебное заведение складной нож, купленный через интернет-платформу. Во время занятия подросток демонстрировал оружие однокласснику и случайно активировал механизм выброса лезвия, нанеся удар в ногу.

Пострадавшего госпитализировали, а для определения тяжести травмы назначили судебно-медицинскую экспертизу.

На фоне случившегося следственный комитет инициировал проверку, по итогам которой возбудили уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). В настоящее время следователи выясняют детали произошедшего, включая причины бездействия ответственных лиц и обстоятельства, позволившие ученику пронести оружие в школу.

Уточнения

Ке́меровская о́бласть — Кузба́сс (также Ке́меровская о́бласть или Кузба́сс) — субъект Российской Федерации, расположенный на юге Западной Сибири.

