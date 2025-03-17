Возмездие: экс-президенту Грузии Саакашвили вынесен четвертый приговор

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

17 марта экс-глава Грузии Михаил Саакашвили ожидает очередное судебное заседание, в ходе которого может быть оглашён уже четвёртый вердикт в его отношении.

Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Грузии

Об этом пишет ресурс argumenti.ru.

Политик, чья карьера сопровождалась масштабными реформами и войной с Россией, ранее был осуждён по ряду статей, среди которых фигурируют злоупотребление служебным положением, хищение бюджетных средств и попытка устранения оппонентов.

Аналитики предполагают, что действующая власть способна инициировать новые уголовные дела, чтобы продлить срок его заключения. Напомним, что после поражения возглавляемой им партии "Единое национальное движение" на выборах 2012 года Саакашвили покинул страну, передав полномочия преемнику.

Дело экс-президента остаётся одним из самых обсуждаемых в грузинском обществе, вызывая полярные оценки. Часть населения воспринимает его как ключевую фигуру модернизации государства и сближения с ЕС, тогда как оппоненты акцентируют внимание на авторитарных методах правления и нарушениях закона.