Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему Алекса передумала разводиться: что скрывается за её новыми постами?
ТОП-5 самых прочных кузовов легковых автомобилей СССР
Зола — бесплатное удобрение или угроза урожаю? Разбираемся в деталях
Москва требует ответов: кто отправляет бойцов в Россию
Сражение за дорогу смерти: российская армия берет под контроль ключевой маршрут
Хотите стильный декор? Картонные трубки — ваш новый дизайнерский секрет
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
Натуральное удобрение своими руками: превращаем опилки в источник питания
Новый проект или старое желание? Почему Хизер и Терри Дуброу отдают свой рай за 25 миллионов долларов

Возмездие: экс-президенту Грузии Саакашвили вынесен четвертый приговор

1:14
Происшествия

17 марта экс-глава Грузии Михаил Саакашвили ожидает очередное судебное заседание, в ходе которого может быть оглашён уже четвёртый вердикт в его отношении.

Флаг Грузии
Фото: commons.wikimedia.org by AR Paris France, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Грузии

Об этом пишет ресурс argumenti.ru.

Политик, чья карьера сопровождалась масштабными реформами и войной с Россией, ранее был осуждён по ряду статей, среди которых фигурируют злоупотребление служебным положением, хищение бюджетных средств и попытка устранения оппонентов.

Аналитики предполагают, что действующая власть способна инициировать новые уголовные дела, чтобы продлить срок его заключения. Напомним, что после поражения возглавляемой им партии "Единое национальное движение" на выборах 2012 года Саакашвили покинул страну, передав полномочия преемнику.

Дело экс-президента остаётся одним из самых обсуждаемых в грузинском обществе, вызывая полярные оценки. Часть населения воспринимает его как ключевую фигуру модернизации государства и сближения с ЕС, тогда как оппоненты акцентируют внимание на авторитарных методах правления и нарушениях закона.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
Садоводство, цветоводство
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает Аудио 
Вперед на Харьков: украинские пограничники сдаются ВС РФ
Военные новости
Вперед на Харьков: украинские пограничники сдаются ВС РФ Аудио 
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Популярное
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент

В недавнем исследовании команда учёных из Утрехтского университета обнаружила новый континент в Европе, который был скрыт в горном массиве В.

Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Настойка, которая лучше покупного коньяка — проверенный советский метод
Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает
После Курска — Сумы: неизбежное наступление армии России, о котором молчит Киев Дмитрий Плотников G7 бушует в цирке геополитики: клоуны, акробаты и несмешные санкции Юрий Бочаров Азербайджан отказался от ультиматума России по крушению AZAL. Почему найдено лучшее решение? Любовь Степушова
Эта обувь вернулась из 80-х и снова покоряет улицы: почему она снова в тренде и стоит ли её срочно покупать
Ошибки при окучивании картофеля, из-за которых урожай мельчает
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Последние материалы
Почему Алекса передумала разводиться: что скрывается за её новыми постами?
ТОП-5 самых прочных кузовов легковых автомобилей СССР
Зола — бесплатное удобрение или угроза урожаю? Разбираемся в деталях
Москва требует ответов: кто отправляет бойцов в Россию
Сражение за дорогу смерти: российская армия берет под контроль ключевой маршрут
Возмездие: экс-президенту Грузии Саакашвили вынесен четвертый приговор
Хотите стильный декор? Картонные трубки — ваш новый дизайнерский секрет
Ажиотаж вокруг гирь: кому и зачем нужны старые железяки, и почему за них предлагают тысячи рублей
После Курска — Сумы: неизбежное наступление армии России, о котором молчит Киев
Натуральное удобрение своими руками: превращаем опилки в источник питания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.