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Украина в эпицентре торговли людьми: брошенные дети стали жертвами преступников

1:00
Происшествия

Торговать людьми, в том числе детьми, начали на Украине в 2022 году. Экс-руководитель организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad Тим Баллард рассказал, что такая ситуация случается там, где идёт война.

Украинские беженцы
Фото: flickr by Sandro Sekulic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Украинские беженцы

Сотрудники организации три года назад поехали на Украину, где было много брошенных детей, чтобы вывезти их и поймать торговцев людьми.

По словам Балларда, когда преступников нашли, оказалось, что их база была расположена в Голландии. Торговцев взяли под арест и и готовили к суду, но власти Нидерландов разрешили им сохранить паспорта. Из-за этого их след два года не могли найти.

В итоге сбежавших преступников нашли американцы. Они прятались в Мексике и Эквадоре. Торговцы даже пытлись заманить детей, в том числе бежавших с Украины, в "секс-отель", сообщает argumenti. ru.

Уточнения

Торго́вля людьми́ или контраба́нда люде́й — уголовно наказуемое преступление, одна из форм рабства.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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