Украина в эпицентре торговли людьми: брошенные дети стали жертвами преступников

Торговать людьми, в том числе детьми, начали на Украине в 2022 году. Экс-руководитель организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad Тим Баллард рассказал, что такая ситуация случается там, где идёт война.
Сотрудники организации три года назад поехали на Украину, где было много брошенных детей, чтобы вывезти их и поймать торговцев людьми.
По словам Балларда, когда преступников нашли, оказалось, что их база была расположена в Голландии. Торговцев взяли под арест и и готовили к суду, но власти Нидерландов разрешили им сохранить паспорта. Из-за этого их след два года не могли найти.
В итоге сбежавших преступников нашли американцы. Они прятались в Мексике и Эквадоре. Торговцы даже пытлись заманить детей, в том числе бежавших с Украины, в "секс-отель", сообщает argumenti. ru.
Торго́вля людьми́ или контраба́нда люде́й — уголовно наказуемое преступление, одна из форм рабства.
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