Утренняя атака: Подмосковье отразило все БПЛА ВСУ

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Утром над Московской областью была успешно отражена атака украинских беспилотников, как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-300

Слова губернатора передает издание "Вести Подмосковья", системы ПВО сбили три дрона, и, согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших. На местах падения аппаратов работают экстренные службы.

Воробьев уточнил, что два беспилотника были уничтожены над Балашихой. Обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово, вблизи улицы Демин Луг.

Второй дрон был сбит в районе микрорайона Железнодорожный, на улице Свободы.

Третий ударный беспилотник был ликвидирован над микрорайоном Южная Битца в Ленинском городском округе Подмосковья. Его обломки обрушились на незаселенный многоэтажный дом, который еще не был введен в эксплуатацию.

Уточнения

Андре́й Ю́рьевич Воробьёв — российский государственный и политический деятель. Губернатор Московской области с 14 сентября 2013 ( врио 8 ноября 2012 — 14 сентября 2013).

