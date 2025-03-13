Будут сажать на 5 лет: в РФ ужесточили наказание за уничтожение имущества

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В РФ начал действовать закон, который ужесточает наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества из-за ненависти. За такие преступления теперь можно угодить за решетку на срок до пяти лет.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Поимка преступника

До этого максимальное наказание за это составляло два года, но, если преступление совершалось, например, с использованием поджога или взрыва и приводило к тяжким последствиям, срок мог увеличиваться до пяти лет.

Ужесточение коснется и тех, кого на преступление толкает религиозная или любая другая ненависть, сообщает "Царьград".

Важно! Если размер ущерба составляет менее 5000 рублей, это не значит, что действия преступников останутся без наказания. В таком случае наступит административная ответственность.

Уточнения

Иму́щество — совокупность вещей, которые могут находится в собственности какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц, представляющие для собственника какую-либо полезность.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.