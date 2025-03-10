Новая схема мошенников оставит вас в дурках — как не попасться на новую уловку

1:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Телефонные мошенники изобрели новую, изощренную схему обмана, которая строится на последовательном получении двух кодов подтверждения. Информацию об этом сообщает телеканал "Царьград".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Как сообщил Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК "Солар", злоумышленники звонят потенциальным жертвам, обращаются к ним по имени и отчеству, демонстрируют осведомленность об их месте жительства и под различными предлогами добиваются передачи первого SMS-кода.

Особенность этой схемы заключается в том, что в первом сообщении отсутствует стандартное предупреждение о недопустимости передачи кода третьим лицам. Это усыпляет бдительность, и человек, как правило, сообщает код звонящему. После этого жертва получает второе SMS-сообщение, содержащее код, который уже предоставляет доступ к банковским приложениям, порталу "Госуслуги" или аккаунтам в социальных сетях.

По словам эксперта, такая двухэтапная схема позволяет злоумышленникам снизить уровень недоверия: если при получении первого кода у человека могут возникнуть сомнения, то второй он, скорее всего, передаст уже без опасений.

Одним из распространенных сценариев является предложение заменить ключи от домофона, однако, как предупреждает специалист, злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы и придумывают новые предлоги.

Единственный способ защиты от подобных афер — это сохранять бдительность, не доверять незнакомым людям, перепроверять любую информацию и ни при каких обстоятельствах не сообщать им персональные данные и коды. Только осторожность и внимательность помогут избежать финансовых потерь и сохранить конфиденциальность личной информации.

Уточнения

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