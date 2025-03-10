Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шокирующий спад: российский рынок автобусов в кризисе
Как выстраиваются отношения Вьетнама и России: потенциал и препятствия в экономическом сотрудничестве
Керамика, сад и уют: что делает дом Миллера по-настоящему счастливым
Повышенная потливость — больше не приговор: найдено решение, работающее до 6 месяцев
Максим Галкин* показал свою семью в полном составе в честь праздника
Компост привлекает мух и крыс? 5 способов защитить его от вредителей
Они роскошные, но без запаха: ошибки, из-за которых сад теряет аромат
Выбросили? А могли съесть: овощные отходы, которые превращаются в деликатес
Как превратить новую квартиру в дом, где хочется остаться

Новая схема мошенников оставит вас в дурках — как не попасться на новую уловку

1:52
Происшествия

Телефонные мошенники изобрели новую, изощренную схему обмана, которая строится на последовательном получении двух кодов подтверждения. Информацию об этом сообщает телеканал "Царьград".

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Как сообщил Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК "Солар", злоумышленники звонят потенциальным жертвам, обращаются к ним по имени и отчеству, демонстрируют осведомленность об их месте жительства и под различными предлогами добиваются передачи первого SMS-кода.

Особенность этой схемы заключается в том, что в первом сообщении отсутствует стандартное предупреждение о недопустимости передачи кода третьим лицам. Это усыпляет бдительность, и человек, как правило, сообщает код звонящему. После этого жертва получает второе SMS-сообщение, содержащее код, который уже предоставляет доступ к банковским приложениям, порталу "Госуслуги" или аккаунтам в социальных сетях.

По словам эксперта, такая двухэтапная схема позволяет злоумышленникам снизить уровень недоверия: если при получении первого кода у человека могут возникнуть сомнения, то второй он, скорее всего, передаст уже без опасений.

Одним из распространенных сценариев является предложение заменить ключи от домофона, однако, как предупреждает специалист, злоумышленники постоянно совершенствуют свои методы и придумывают новые предлоги.

Единственный способ защиты от подобных афер — это сохранять бдительность, не доверять незнакомым людям, перепроверять любую информацию и ни при каких обстоятельствах не сообщать им персональные данные и коды. Только осторожность и внимательность помогут избежать финансовых потерь и сохранить конфиденциальность личной информации.

Уточнения

"Госуслуги" - справочно-информационный интернет-портал.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро
Российский шоу-бизнес
Прощай, замок в Грязи: Пугачёва и Галкин* обживают новое гнёздышко за 4 миллиона евро Аудио 
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Шоу-бизнес
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался Аудио 
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Популярное
Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе

Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.

Счастье в её глазах: Прохор Шаляпин сделал неожиданный подарок 95-летней актрисе
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Стали настоящей головной болью: банки Евросоюза блокируют счета оборонных компаний
Как избавиться от слизней на весь сезон, потратив 20 минут в марте
Украина больше не нужна: США нашли новый источник редкоземельных металлов
Бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА заменит Ту-95 и станет лидером русской военной авиации Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Это насмешка: Игорь Николаев засудил участника шоу Один в один из-за дружбы со Стасом Михайловым
Экс-комик скупает активы: Зеленский стал владельцем крупнейшего банка во Франции
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Утренний ритуал, который сделает талию тоньше за 3 дня
Последние материалы
Шокирующий спад: российский рынок автобусов в кризисе
Как выстраиваются отношения Вьетнама и России: потенциал и препятствия в экономическом сотрудничестве
Керамика, сад и уют: что делает дом Миллера по-настоящему счастливым
Повышенная потливость — больше не приговор: найдено решение, работающее до 6 месяцев
Максим Галкин* показал свою семью в полном составе в честь праздника
Компост привлекает мух и крыс? 5 способов защитить его от вредителей
Они роскошные, но без запаха: ошибки, из-за которых сад теряет аромат
Выбросили? А могли съесть: овощные отходы, которые превращаются в деликатес
Как превратить новую квартиру в дом, где хочется остаться
Школьным преподавателям вернут уважение и статус — подробности нового кодекса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.