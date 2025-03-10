Перевод на карту может отправить вас за решетку — как не сесть в тюрьму за чужие деньги

1:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В России набирает обороты новая схема мошенничества, связанная с банковскими переводами. Информацию об этом сообщает телеканал "Царьград".

Фото: freepik.com by flatart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Киберпреступник с ноутбуком

Как предупреждает Telegram-канал "Вестник Киберполиции России", поступление средств на карту от неизвестного лица — это повод для беспокойства, а не для радости. Хотя перевод может быть результатом ошибки, существует вероятность, что это уловка злоумышленников.

Первое, что необходимо сделать, — это удостовериться в фактическом зачислении денег. Проверьте баланс через мобильное приложение банка или интернет-банкинг, поскольку уведомление о поступлении может оказаться фальшивым.

Если деньги действительно поступили, следует незамедлительно обратиться в службу поддержки вашего банка и проинформировать о подозрительном переводе. Финансовая организация зарегистрирует ваше обращение и инициирует проверку.

Крайне важно не использовать полученные средства до полного выяснения обстоятельств. Даже частичное расходование этих денег может быть расценено как неосновательное обогащение. В таком случае придется не только вернуть всю сумму, но и, возможно, компенсировать судебные расходы.

Ни в коем случае не осуществляйте самостоятельный возврат средств, особенно если отправитель просит перечислить деньги на другие реквизиты. Подобные действия могут привести к шантажу, обвинениям в пособничестве преступникам, или же вашу карту могут использовать как промежуточное звено в цепочке по отмыванию денег.

Все операции, связанные с возвратом средств, должны производиться исключительно банком.

Кроме того, рекомендуется сохранять всю информацию о контактах с предполагаемым отправителем: записи телефонных разговоров, скриншоты сообщений. Эти данные могут оказаться полезными при дальнейшем разбирательстве.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

