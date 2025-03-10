Возраст не помеха — приговор престарелому хирургу-педофилу потряс Францию

Во Франции разгорается скандал вокруг судебного процесса над 74-летним Жоэлем Ле Скуарнеком, хирургом-гастроэнтерологом. Об этом пишет издание argumenti.ru.
Его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними, которое, по данным следствия, продолжалось на протяжении трех десятилетий. Дело приобрело особую огласку из-за наличия необычного доказательства — личных дневников врача, где он подробно фиксировал свои действия.
Эти записи, которые Ле Скуарнек делал в течение многих лет, сохраняя их на компакт-дисках и удаляя с компьютера, представляют собой пугающее свидетельство продолжительного и систематического насилия. В дневниках с пугающей откровенностью описаны детали совершенных преступлений, реакция жертв, а также мысли и эмоции самого врача. Сообщается, что он сам характеризовал себя как "извращенца", "чудовище" и "педофила", при этом, по его же словам, получая удовольствие от содеянного.
Подсудимому грозит до 20 лет тюремного заключения — максимальное наказание, предусмотренное законодательством. Однако, в обществе ведутся дискуссии о том, насколько это наказание соразмерно тяжести и продолжительности совершенных преступлений.
Дело Ле Скуарнека вызвало широкий резонанс и поднимает вопрос об усилении мер по предотвращению педофилии и защите детей. Судебное разбирательство привлекло огромное внимание и заставило многих задуматься об уязвимости детей и необходимости более эффективной борьбы с подобными злодеяниями.
Педофили́я — медицинский термин, означающий сексуальное влечение преимущественно к детям, не достигшим половой зрелости.
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