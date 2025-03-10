Возраст не помеха — приговор престарелому хирургу-педофилу потряс Францию

1:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Во Франции разгорается скандал вокруг судебного процесса над 74-летним Жоэлем Ле Скуарнеком, хирургом-гастроэнтерологом. Об этом пишет издание argumenti.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Coggins, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Наручники

Его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетними, которое, по данным следствия, продолжалось на протяжении трех десятилетий. Дело приобрело особую огласку из-за наличия необычного доказательства — личных дневников врача, где он подробно фиксировал свои действия.

Эти записи, которые Ле Скуарнек делал в течение многих лет, сохраняя их на компакт-дисках и удаляя с компьютера, представляют собой пугающее свидетельство продолжительного и систематического насилия. В дневниках с пугающей откровенностью описаны детали совершенных преступлений, реакция жертв, а также мысли и эмоции самого врача. Сообщается, что он сам характеризовал себя как "извращенца", "чудовище" и "педофила", при этом, по его же словам, получая удовольствие от содеянного.

Подсудимому грозит до 20 лет тюремного заключения — максимальное наказание, предусмотренное законодательством. Однако, в обществе ведутся дискуссии о том, насколько это наказание соразмерно тяжести и продолжительности совершенных преступлений.

Дело Ле Скуарнека вызвало широкий резонанс и поднимает вопрос об усилении мер по предотвращению педофилии и защите детей. Судебное разбирательство привлекло огромное внимание и заставило многих задуматься об уязвимости детей и необходимости более эффективной борьбы с подобными злодеяниями.

Уточнения

Педофили́я — медицинский термин, означающий сексуальное влечение преимущественно к детям, не достигшим половой зрелости.

