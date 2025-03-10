Пришли деньги на карту — берегитесь мошенников: новая схема развода

Жителей Петербурга предупреждают о новой уловке, связанной с неожиданными перечислениями денег от незнакомых отправителей. Об этом сообщает издание Петербург2.
Согласно рекомендациям специалистов, перед принятием каких-либо мер необходимо убедиться, что сумма действительно поступила на счёт. Для этого стоит проверить баланс через мобильное приложение или онлайн-банкинг.
После обнаружения неизвестных средств нужно сразу же уведомить свой банк, чтобы сотрудники могли провести соответствующую проверку и установить истинное происхождение перевода. Одновременно рекомендуется воздерживаться от расходования поступившей суммы, иначе есть риск столкнуться с подозрениями в неправомерном обогащении.
Сотрудники ведомства отмечают, что переводить средства напрямую возможному отправителю через другие реквизиты не следует. Возврат денег советуют осуществлять только через банк, тщательно сохраняя любые свидетельства переписки и телефонных переговоров. Такой подход поможет минимизировать вероятность столкнуться с мошенничеством и избежать правовых осложнений.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Прохор Шаляпин поспешил на помощь 95-летней актрисе Лилии Юдиной, у которой сломалась раковина. Певец купил новую сантехнику и вызвал мастера.