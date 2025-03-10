Пришли деньги на карту — берегитесь мошенников: новая схема развода

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жителей Петербурга предупреждают о новой уловке, связанной с неожиданными перечислениями денег от незнакомых отправителей. Об этом сообщает издание Петербург2.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Смартфон

Согласно рекомендациям специалистов, перед принятием каких-либо мер необходимо убедиться, что сумма действительно поступила на счёт. Для этого стоит проверить баланс через мобильное приложение или онлайн-банкинг.

После обнаружения неизвестных средств нужно сразу же уведомить свой банк, чтобы сотрудники могли провести соответствующую проверку и установить истинное происхождение перевода. Одновременно рекомендуется воздерживаться от расходования поступившей суммы, иначе есть риск столкнуться с подозрениями в неправомерном обогащении.

Сотрудники ведомства отмечают, что переводить средства напрямую возможному отправителю через другие реквизиты не следует. Возврат денег советуют осуществлять только через банк, тщательно сохраняя любые свидетельства переписки и телефонных переговоров. Такой подход поможет минимизировать вероятность столкнуться с мошенничеством и избежать правовых осложнений.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

