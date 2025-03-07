Отдых в Турции обернулся кошмаром: московская студентка попала в сети экстремистов

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Московскую первокурсницу обвиняют в том, что она занималась сбором средств для проведения терактов и вербовала новых боевиков в ходе работы на украинских экстремистов.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейская машина в России

21-летнюю девушку поймали в арендованной квартире в проезде Шокальского 4 марта. Правоохранители считают, что студентка записалась в ряды "Азова"* в 2022 году, а позднее, во время отдыха в Турции, вступила и в РДК*.

При этом в последний раз студентка сама вышла на связь с представителями экстремистской организации, предложив свои услуги по вербовке молодежи в РФ и сборе средств для этого неофашистского образования, пишет "Вести Подмосковья".

В 2023 году девушка ездила в Грузию, где пыталась вербовать новых членов РДК* и добывала деньги на борьбу с РФ, как предполагают правоохранители. Теперь ей грозит до 20 лет колонии.

* - организация признана террористической и запрещена в РФ

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).



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