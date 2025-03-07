Массовая авария в Белгородской области: Пять человек погибли, много пострадавших

Трагедия в Белгородской области: Крупное ДТП унесло жизни минимум пяти человек

1:29 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новооскольском округе Белгородской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), которое привело к гибели как минимум пяти человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале вечером 6 марта.

Фото: flickr.com by Департамент транспорта штата Орегон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Авария на зимней дороге

"У нас, дорогие друзья, к сожалению, беда, большая авария. Минимум 5 погибших, много пострадавших", заявил Гладков в своем сообщении.

Губернатор также сообщил, что незамедлительно выехал на место трагедии вместе с начальником главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Трагический инцидент произошел на фоне недавнего сообщения о массовом ДТП, произошедшем в Курской области, где в результате столкновения семи легковых и трех грузовых автомобилей погибли четыре человека. Предполагаемой причиной той аварии стали сложные погодные условия, а именно густой туман.

Подробности о причинах и обстоятельствах произошедшей в Белгородской области аварии пока не сообщаются.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, которые оказывают помощь пострадавшим и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Власти Белгородской области выразили соболезнования семьям погибших и пообещали оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате ДТП.

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