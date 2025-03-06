Взрыв в Башкортостане: Самогонный аппарат оставил пару россиян с ожогами

В республике Башкортостан начата проверка по факту сообщения о хлопке, который произошел в результате воспламенения горючих паров. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации (СКР) Евгений Каневский.
По предварительным данным следствия, в результате произошедшей вспышки горючих паров пострадали двое граждан мужчина и женщина. Пострадавшая пара была оперативно доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Существует предположение, что причиной воспламенения паров стал неисправный самогонный аппарат, с помощью которого пострадавшие пытались осуществить процесс изготовления алкогольного напитка.
В настоящее время организован и проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего инцидента, а также дачи правовой оценки сложившейся ситуации.
В рамках проводимой проверки планируется установить следующее:
По результатам проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Самого́н — крепкий спиртной напиток, изготовляемый в домашних условиях путём перегонки через самодельные или заводского изготовления аппараты спиртосодержащей массы (браги), получаемой в результате брожения сахарного сиропа, осахаренных зерновых, картофеля, фруктов или других продуктов, содержащих сахар и осахаренные крахмальные вещества.
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