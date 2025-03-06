Взрыв в Башкортостане: Самогонный аппарат оставил пару россиян с ожогами

Башкирский алхимик: Взрыв самогонного аппарата отправил пару россиян в больницу

1:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В республике Башкортостан начата проверка по факту сообщения о хлопке, который произошел в результате воспламенения горючих паров. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации (СКР) Евгений Каневский.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Скорая помощь

По предварительным данным следствия, в результате произошедшей вспышки горючих паров пострадали двое граждан мужчина и женщина. Пострадавшая пара была оперативно доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Существует предположение, что причиной воспламенения паров стал неисправный самогонный аппарат, с помощью которого пострадавшие пытались осуществить процесс изготовления алкогольного напитка.

В настоящее время организован и проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего инцидента, а также дачи правовой оценки сложившейся ситуации.

В рамках проводимой проверки планируется установить следующее:

Точные причины и обстоятельства произошедшего хлопка с последующим возгоранием. Тип и характеристики использованного оборудования (самогонного аппарата). Соответствие использованного оборудования требованиям безопасности. Степень вины пострадавших и/или третьих лиц в произошедшем инциденте. Наличие или отсутствие нарушений действующего законодательства в действиях пострадавших и/или третьих лиц.

По результатам проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Уточнения

Самого́н — крепкий спиртной напиток, изготовляемый в домашних условиях путём перегонки через самодельные или заводского изготовления аппараты спиртосодержащей массы (браги), получаемой в результате брожения сахарного сиропа, осахаренных зерновых, картофеля, фруктов или других продуктов, содержащих сахар и осахаренные крахмальные вещества.



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