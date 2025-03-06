ЧП в небе: У пассажирского самолета Utair треснуло стекло во время полета

Неприятность в полете: В самолете Utair треснуло лобовое стекло по пути из Уфы в Екатеринбург

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На борту самолета, выполнявшего рейс из Уфы, во время полета образовалась трещина в лобовом стекле. Экипаж самолета, на борту которого находились россияне, благополучно совершил посадку в аэропорту назначения. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Фото: Wikimedia Commons by Jindřich Běťák, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Уральские авиалинии

Инцидент произошел во вторник, 4 марта. Экипаж воздушного судна доложил диспетчерам о незначительной трещине, появившейся на правом лобовом стекле кабины пилотов.

Командир воздушного судна запросил разрешение на снижение высоты полета до эшелона 100, однако сигнал бедствия или срочности объявлен не был.

Благодаря профессиональным действиям экипажа, самолет благополучно совершил посадку в аэропорту назначения. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее также сообщалось об инциденте на борту самолета L-410, следовавшего рейсом из Хабаровска в Аян, где во время полета произошло задымление. Инцидент произошел утром 4 марта. По техническим причинам воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт вылета.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — «птица») — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).



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