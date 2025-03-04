Мизулина сообщила об угрозах школам в Нижнем Тагиле и обращении в полицию

В Нижнем Тагиле расследуют угрозы массовой расправы над школьниками, распространяемые в мессенджере

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Недавние события в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле привлекли внимание общественности и правоохранительных органов.

Фото: Wikimedia Commons by Kounosu is licensed under Public domain Мангендэский дворец школьников, Пхеньян

Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, сообщила о подаче заявления в полицию в связи с угрозами, поступившими в адрес школ и детских садов, сообщает Царьград.

"Канал появился 3 марта. В чате авторы в красках расписывали готовящиеся покушения на местные школы. Был выложен список учебных заведений, опубликованы кадры, сделанные изнутри и с улиц", — пояснил собеседник агентства.

Сообщается о распространении в социальных сетях, в частности в мессенджерах, сообщений о якобы готовящихся терактах и вооруженных нападениях.

Сообщается о публикации в социальных сетях списков учебных заведений и видеозаписей, предположительно снятых в этих учреждениях и на прилегающих территориях.

Подлинность данных материалов в настоящее время не подтверждена.

На данный момент ситуация находится под контролем, однако власти и правоохранительные органы продолжают мониторить обстановку, чтобы предотвратить возможные угрозы.

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