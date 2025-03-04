Атака БПЛА: в Ростовской области сообщили о двух очагах возгорания

Кот подпрыгнул: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку украинских БПЛА — такого еще не было

1:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночью 4 марта Ростовская область столкнулась с массированной атакой украинских беспилотников. Жители региона активно делились информацией в социальных сетях, описывая пережитые моменты. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrea Booher, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пожары в Калифорнии

По предварительным данным, основной удар пришелся на северные районы области. В Чертковском районе было зафиксировано два очага возгорания. Наиболее серьезный пожар произошел в селе Сохрановка, где загорелся склад, расположенный на территории промзоны.

Местные жители в комментариях к новостным постам предположили, что склад принадлежит Сохрановскому линейному производственному управлению магистральных газопроводов ООО "Газпром трансгаз Волгоград".

"Горят склады. У меня отец там работает", - написал один из пользователей.

Параллельно с сообщениями о пожаре в Сохрановке, в некоторых Telegram-каналах появилась информация о возгорании на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе.

"Шарахнуло так, что всей семьей вздрогнули. А кот аж подпрыгнул", - добавила женщина.

Однако эта информация была оперативно опровергнута жителями Новошахтинска. Горожане заявили, что на НПЗ все спокойно и никаких признаков пожара нет. Таким образом, информация о пожаре на НПЗ оказалась фейком, быстро распространившимся в сети.

Власти Ростовской области пока не предоставили официальных комментариев относительно масштаба разрушений и причин произошедшего. Информация уточняется.

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