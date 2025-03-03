Кровавое нападение с ножом — подробности теракта в Израиле

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В городе Хайфа, на севере Израиля, произошел террористический акт, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба израильской службы скорой помощи (MDA). По имеющимся сведениям, состояние одного из раненых оценивается как критическое, а трое находятся в тяжелом состоянии.

Согласно информации, поступившей на горячую линию MDA в 09:53 по местному времени (10:53 мск) из района Кармель, на территории автовокзала в Хайфе было совершено нападение с применением холодного оружия, повлекшее за собой множественные жертвы.

Медицинские работники MDA незамедлительно прибыли на место происшествия и оказали помощь пяти пострадавшим, среди которых один находится в критическом состоянии, трое получили тяжелые ранения, а еще один человек получил травмы средней степени тяжести, как передали в пресс-службе.

Первоначально израильская полиция сообщала о подозрении на террористическую атаку с использованием огнестрельного оружия в Хайфе. Однако позднее правоохранительные органы уточнили, что речь идет о теракте, совершенном с помощью ножа. По данным полиции, нападавший был ликвидирован на месте происшествия. Инцидент произошел в торговом центре, который объединен с центральной автобусной станцией "Лев а-Мифрац" в Хайфе.