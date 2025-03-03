Участник спецоперации бесследно исчез по пути домой из госпиталя

В Екатеринбурге развернулись поиски участника специальной военной операции (СВО), который внезапно исчез во время возвращения домой после прохождения лечения в госпитале. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на осведомленный источник, близкий к ситуации.
По имеющейся информации, военнослужащий, проходивший курс реабилитации в Чите, после выписки из медицинского учреждения в конце февраля отправился в Екатеринбург на попутной машине, которую нашел через онлайн-платформу BlaBlaCar.
"Последнее сообщение семье, которая и забила тревогу, он отправил, находясь приблизительно в шестистах километрах от Екатеринбурга. С тех пор прошло несколько дней, и телефон абонента находится вне зоны доступа", сообщил источник.
По словам источника, пропавший боец никогда не злоупотреблял алкоголем, и ранее подобные инциденты с ним не происходили. В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения военнослужащего.
Ранее сообщалось, что следственные органы Оренбургской области проводят проверку обстоятельств, связанных с отменой сертификата на приобретение нового жилья, выданного участнику СВО из города Орска.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Готовите котлеты? Попробуйте лучше эту запеканку из цветной капусты и фарша! Она нежная, ароматная, с аппетитной корочкой из сыра.