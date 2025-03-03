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Участник спецоперации бесследно исчез по пути домой из госпиталя

Возвращение домой обернулось кошмаром: В Свердловской области разыскивают участника СВО, пропавшего по дороге из госпиталя
1:20
Происшествия

В Екатеринбурге развернулись поиски участника специальной военной операции (СВО), который внезапно исчез во время возвращения домой после прохождения лечения в госпитале. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на осведомленный источник, близкий к ситуации.

Расчеты зенитных ракетных систем С-300 в Хакасии
Фото: commons.wikimedia.org by Константин Алыш (Konstantin Alysh)., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Расчеты зенитных ракетных систем С-300 в Хакасии

По имеющейся информации, военнослужащий, проходивший курс реабилитации в Чите, после выписки из медицинского учреждения в конце февраля отправился в Екатеринбург на попутной машине, которую нашел через онлайн-платформу BlaBlaCar.

"Последнее сообщение семье, которая и забила тревогу, он отправил, находясь приблизительно в шестистах километрах от Екатеринбурга. С тех пор прошло несколько дней, и телефон абонента находится вне зоны доступа", сообщил источник.

По словам источника, пропавший боец никогда не злоупотреблял алкоголем, и ранее подобные инциденты с ним не происходили. В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения военнослужащего.

Ранее сообщалось, что следственные органы Оренбургской области проводят проверку обстоятельств, связанных с отменой сертификата на приобретение нового жилья, выданного участнику СВО из города Орска.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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