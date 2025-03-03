Украинский беспилотник атаковал промышленное предприятие в Уфе

В Уфе загорелось предприятие после атаки украинского беспилотника

1:22 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на промышленный объект, расположенный в городе Уфа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: commons.wikimedia.org by АрміяInform, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Украинский беспилотник

Согласно имеющейся информации, на территории предприятия возник пожар, причиной которого, предположительно, стало падение обломков сбитого беспилотника.

Следует отметить, что 24 февраля украинская армия уже предпринимала аналогичную попытку атаки с использованием БПЛА на одно из предприятий нефтегазового комплекса, расположенного в промышленной зоне Черниковки. В результате той атаки, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было зафиксировано.

Атаки с использованием беспилотников на российские регионы стали регулярными с 2022 года, на фоне проведения специальной военной операции на территории Украины. Киев долгое время воздерживался от комментариев по поводу своей причастности к данным инцидентам. Однако, в августе 2023 года советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что количество атак с применением БПЛА на территории России "будет только увеличиваться".

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