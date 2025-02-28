Мошенники придумали новую схему обмана, связанную с восстановлением бонусов на картах известных брендов

Мошенники применяют различные схемы, чтобы обмануть граждан. Ранее в Генеральной прокуратуре РФ сообщали, что 85% всех мошенничеств совершены в сфере компьютерной информации или с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
Мошенники разработали новую схему обмана, связанную с восстановлением бонусов на картах известных брендов, таких как IKEA и Zara. Они звонят людям, представляясь сотрудниками компаний, и рассказывают о возвращении брендов в Россию. Об этом пишут на сайте aif.ru
Затем аферисты просят сообщить код из СМС, якобы для поиска клиента в базе. Получив эту информацию, они получают доступ к личным данным и банковским счетам.
Кража — тайное хищение чужого имущества.
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