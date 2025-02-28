Теракт против митрополита Тихона предотвращен, ФСБ России опубликовала видео допроса двух подозреваемых

Теракт против митрополита Тихона предотвращен

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Известно, что ФСБ успешно противодействует иностранным спецслужбам, в том числе пресекая финансирование и арестовывая сотрудников иностранных разведок и их агентов. ФСБ России опубликовала видео допроса двух подозреваемых, которые обвиняются в подготовке теракта против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

Фото: Сообщество "Митрополит Тихон (Шевкунов)" Вконтакте Митрополит Тихон

Один из задержанных заявил, что был завербован украинскими спецслужбами. Второй подозреваемый рассказал, что его завербовали в 2024 году. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.

На видео также показаны обыски, в ходе которых были найдены улики, включая сапёрную лопату и тайник с поддельными паспортами и электронным устройством. Об этом пишут Известия.

Уточнения

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации — это кодифицированный нормативно-правовой акт, являющийся основным источником уголовно-процессуального права, устанавливающий и регулирующий основные общественные отношения в области уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации.





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