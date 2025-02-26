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Один спортивный бренд — 10 ограблений! Как воры удивили американцев?

Происшествия

Американские воришки 10 раз напали на поезда с кроссовками Nike. Они ограбили компанию на два миллиона долларов.

полиция
Фото: ru.freepik.com by macrovector
полиция

Последнее нападение было особо эффектное: грабители скрылись с уловом более чем на 440 тысяч долларов. Они украли более 1900 пар невыпущенных кроссовок Nike, включая модель, которая должна была появиться в продаже только 14 марта по цене 225 долларов за пару.

С марта 2024 года это 10 ограбление. В полиции подозревают, что мошенники действовали по накатанной схеме: они садились на медленно движущиеся поезда, вскрывали контейнеры и перекладывали ценный товар в заранее подготовленные точки. Им помогали осведомители со складов, сообщает KP. RU.

Однако в некоторых коробках с кроссовками были спрятаны маячки. 11 подозреваемых уже задержаны, 10 из них оказались мексиканскими нелегалами.

Уточнения

Nike Inc. (МФА: ['naɪkɪ], «Найки») — американская транснациональная компания, специализирующаяся на спортивной одежде и обуви.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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