Идеология против памяти: Коммунист в Тобольске возмутил жителей требованием убрать доску героям СВО

Коммунист потребовал убрать мемориальную доску погибшим бойцам на СВО в Тобольске

2:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В деревне Ачиры Тобольского района Тюменской области разгорелся конфликт, вызванный неоднозначным поступком местного жителя, члена Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Дениса Маметова.

Учитель математики, как сообщает URA.RU со ссылкой на очевидцев, выступил против установки мемориальной доски в честь односельчанина, погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Инцидент произошел на фоне торжественного открытия мемориальной доски, установленной 24 февраля на здании местной школы в память о Ринате Аллагулове. Молодой человек, уроженец деревни Иземеть, служил стрелком штурмовой роты и погиб, освобождая территорию Луганской Народной Республики.

Его подвиг не остался незамеченным: за проявленные мужество и героизм Ринат был посмертно награжден орденом "За храбрость" II степени и орденом Мужества.

Однако, как утверждают местные жители, Денис Маметов, присутствовавший на церемонии открытия, выразил категорическое несогласие с установкой мемориальной доски.

Свою позицию он аргументировал тем, что, по его мнению, изображения умерших людей не должны находиться на всеобщем обозрении. Более того, в ходе своего выступления Маметов процитировал Коран, утверждая, что ислам запрещает публичное размещение фотографий погибших.

Поступок члена КПРФ вызвал волну возмущения среди жителей деревни Ачиры. Многие посчитали его действия неуважительными по отношению к памяти погибшего героя и его семье.

Комментаторы в социальных сетях выражают недоумение по поводу того, как коммунист может апеллировать к религиозным догмам, учитывая атеистическую основу коммунистической идеологии.

Поступок Маметова вызвал острую дискуссию не только в Тобольском районе, но и в Тюменской области в целом. Многие задаются вопросом, каким образом КПРФ относится к действиям своего члена и какие меры будут предприняты в связи с этим инцидентом.

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