Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые стандарты: как Евросоюз реагирует на рост интернет-покупок
Подоляка: Информации о подготовке ВСУ к выходу из Курской области нет
Замените лаванду этим цветком, и бабочки слетятся в ваш сад
Дорога смерти для ВСУ: Российские дроны устроили кладбище техники под Суджей
Мошки и грибковые заболевания? Эти способы помогут избавиться от них навсегда
Собака смотрит и молчит? Возможно, она понимает вас лучше, чем ваш психолог
Ночная тревога в Туапсе: над городом раздаются взрывы, аэропорт Сочи ввел ограничения
Дети с аутизмом видят мир иначе: эти сигналы должны вас насторожить
Таиланд меняет правила безвизового въезда — что ждёт туристов

Идеология против памяти: Коммунист в Тобольске возмутил жителей требованием убрать доску героям СВО

Коммунист потребовал убрать мемориальную доску погибшим бойцам на СВО в Тобольске
2:06
Происшествия

В деревне Ачиры Тобольского района Тюменской области разгорелся конфликт, вызванный неоднозначным поступком местного жителя, члена Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Дениса Маметова.

Учитель математики, как сообщает URA.RU со ссылкой на очевидцев, выступил против установки мемориальной доски в честь односельчанина, погибшего в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.

Инцидент произошел на фоне торжественного открытия мемориальной доски, установленной 24 февраля на здании местной школы в память о Ринате Аллагулове. Молодой человек, уроженец деревни Иземеть, служил стрелком штурмовой роты и погиб, освобождая территорию Луганской Народной Республики.

Его подвиг не остался незамеченным: за проявленные мужество и героизм Ринат был посмертно награжден орденом "За храбрость" II степени и орденом Мужества.

Однако, как утверждают местные жители, Денис Маметов, присутствовавший на церемонии открытия, выразил категорическое несогласие с установкой мемориальной доски.

Свою позицию он аргументировал тем, что, по его мнению, изображения умерших людей не должны находиться на всеобщем обозрении. Более того, в ходе своего выступления Маметов процитировал Коран, утверждая, что ислам запрещает публичное размещение фотографий погибших.

Поступок члена КПРФ вызвал волну возмущения среди жителей деревни Ачиры. Многие посчитали его действия неуважительными по отношению к памяти погибшего героя и его семье.

Комментаторы в социальных сетях выражают недоумение по поводу того, как коммунист может апеллировать к религиозным догмам, учитывая атеистическую основу коммунистической идеологии.

Поступок Маметова вызвал острую дискуссию не только в Тобольском районе, но и в Тюменской области в целом. Многие задаются вопросом, каким образом КПРФ относится к действиям своего члена и какие меры будут предприняты в связи с этим инцидентом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
Российский шоу-бизнес
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу Аудио 
Муравьи исчезнут за ночь — и больше не вернутся: вот что им не понравится
Садоводство, цветоводство
Муравьи исчезнут за ночь — и больше не вернутся: вот что им не понравится Аудио 
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу?
Еда и рецепты
В каком виде лучше есть яйца, чтобы получить из них максимальную пользу? Аудио 
Популярное
Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните

Как понять, какая змея перед вами — ядовитая или безвредная? Разбираем отличия гадюки, ужа и медянки, а также рассказываем, что делать при укусе.

Эта простая проверка поможет отличить гадюку от ужа — запомните
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Встал с сиденья — пропало алиби: как не подставить себя при остановке ДПС
Ем орехи только так – иначе пользы не будет
Сергей Соседов раскрыл, как жюри на самом деле оценивают номера в музыкальных шоу
12 лет успеха: почему ВАЗ-2103 стал легендой, а не просто Жигулями Дмитрий Плотников Неужели мумия Тутмоса II все это время была в другом месте? Новая находка ставит под сомнение старые догадки Игорь Буккер Когда страна коррумпирована, ждите свою каморру Сергей Лебедев
Солим сало за три дня сухим способом: простой рецепт, доступный каждому — запомните этот вкус
540 рублей за 5 минут? Разбираемся, стоит ли переплачивать за платный обход
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Путешествие в Абхазию станет удобнее: поезд продлили до Сухума
Последние материалы
Замените лаванду этим цветком, и бабочки слетятся в ваш сад
Дорога смерти для ВСУ: Российские дроны устроили кладбище техники под Суджей
Коммунист потребовал убрать мемориальную доску погибшим бойцам на СВО в Тобольске
Мошки и грибковые заболевания? Эти способы помогут избавиться от них навсегда
Собака смотрит и молчит? Возможно, она понимает вас лучше, чем ваш психолог
Ночная тревога в Туапсе: над городом раздаются взрывы, аэропорт Сочи ввел ограничения
Дети с аутизмом видят мир иначе: эти сигналы должны вас насторожить
Таиланд меняет правила безвизового въезда — что ждёт туристов
Обломки БПЛА повредили дома, власти выясняют обстоятельства атаки
Это не теннис: сын Андре Агасси и Штеффи Граф делает первые шаги в профессиональном спорте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.