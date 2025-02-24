"Мясные закуски" по-кемеровски: Алабай кусает посетителей у ресторана "Арарат"

Осторожно, алабай! В Кемерове собака нападает на людей у ресторана

Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Кемерове посетители ресторана "Арарат" напуганы агрессивным алабаем, который нападает на людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бездомная собака

В социальных сетях появились жалобы на агрессивную и крупную собаку, нападающую на людей в районе ресторана "Арарат" расположенного на правом берегу реки Томь, проинформировал источник Сiбдепо.

Одна из пользовательниц опубликовала фотографию забинтованной руки, сообщив, что ее родственник пострадал от укуса собаки, не успев даже подойти к ресторану.

Представители ресторана "Арарат" сообщили корреспонденту, что не держат собак для охраны и не подкармливают бездомных животных остатками еды.

"У нас сотрудники в тот день ходили на перекуры, и никаких собак на территории не видели. Потом уже на парковке были люди и спрашивали, нет ли у нас животных. Наверное, этот тот случай. При этом с жалобами на укус животного никто не обращался", — уточнили в ресторане.

Они предположили, что причиной появления собаки может быть близость частного сектора, из которого животные могут выходить на прилегающую территорию.

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