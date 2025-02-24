В Курске мужчина зверски избил подростка в вейп-шопе

В Курске разгорается скандал, связанный с жестоким избиением подростка в вейп-шопе. Инцидент, произошедший 23 февраля, попал на камеры видеонаблюдения, и кадры вызвали широкий общественный резонанс.
На записи видно, как в торговый зал вбегает подросток, за которым врывается мужчина в сопровождении двух несовершеннолетних.
Нападавший повалил мальчика на пол и нанес ему несколько ударов ногами, не обращая внимания на протесты продавца, которая пыталась остановить насилие, угрожая вызвать полицию. После избиения мужчина скрылся с места преступления.
Следственный комитет Курской области начал доследственную проверку по факту произошедшего. В настоящее время следователи устанавливают личность нападавшего и выясняют мотивы его действий. Общественность требует скорейшего привлечения виновного к ответственности.
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