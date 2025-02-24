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В Курске мужчина зверски избил подростка в вейп-шопе

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0:57
Происшествия

В Курске разгорается скандал, связанный с жестоким избиением подростка в вейп-шопе. Инцидент, произошедший 23 февраля, попал на камеры видеонаблюдения, и кадры вызвали широкий общественный резонанс.

избиение, буллинг
Фото: Wikimedia Commons by Shaw Air Force Base is licensed under Public domain
избиение, буллинг

На записи видно, как в торговый зал вбегает подросток, за которым врывается мужчина в сопровождении двух несовершеннолетних.

Нападавший повалил мальчика на пол и нанес ему несколько ударов ногами, не обращая внимания на протесты продавца, которая пыталась остановить насилие, угрожая вызвать полицию. После избиения мужчина скрылся с места преступления.

Следственный комитет Курской области начал доследственную проверку по факту произошедшего. В настоящее время следователи устанавливают личность нападавшего и выясняют мотивы его действий. Общественность требует скорейшего привлечения виновного к ответственности.

Уточнения

Сле́дственный комите́т Росси́йской Федера́ции (СК России) — федеральный государственный орган Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством.
 

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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