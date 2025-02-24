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Уфа в тревоге: Массовая эвакуация школ из-за угроз минирования

В Уфе массово эвакуировали учебные заведения
2:06
Происшествия

Утро в Уфе началось с тревожных новостей, волна анонимных звонков об угрозе минирования захлестнула учебные заведения города и ближайшего пригорода.

Телефонные мошенники
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники

По информации, поступившей в Telegram-канал Mash Batash, экстренной эвакуации подверглись школы №61, 62 и 69, а также гимназия №3, где сейчас работают специалисты-кинологи. Кроме того, тревожные сообщения поступили и в школу №7, расположенную в населенном пункте Иглино.

Сообщается, что во все указанные учебные заведения утром поступили сообщения с угрозами взрывов. Данные о содержании угроз пока не разглашаются, однако известно, что правоохранительные органы отреагировали оперативно, приняв решение об эвакуации учащихся и преподавательского состава.

По свидетельствам очевидцев, в некоторых школах, в частности в двух учебных заведениях Уфы, в результате спешной эвакуации возникла давка. Ситуация, безусловно, вызвала панику и обеспокоенность среди родителей, многие из которых поспешили забрать своих детей домой.

На данный момент на месте происшествий работают сотрудники правоохранительных органов, кинологические службы и экстренные службы. Проводятся тщательные проверки помещений на предмет наличия взрывчатых веществ. Подробности произошедшего устанавливаются.

Пока не ясно, кто стоит за этими анонимными звонками и каковы мотивы злоумышленников. Однако очевидно, что подобные инциденты оказывают серьезное психологическое воздействие на детей, родителей и педагогов.

Стоит отметить, что случаи ложных сообщений о минировании в России, к сожалению, не редкость. Как правило, такие действия совершаются хулиганами или лицами с психическими расстройствами. Однако, несмотря на это, правоохранительные органы обязаны реагировать на каждое такое сообщение, чтобы обеспечить безопасность граждан.

Уточнения

Шко́ла (через пол. szkoła, из лат. schola, от греч. σχολή — «досуг») — учебное заведение для получения общего образования. В широком смысле слово может применяться к названию любого образовательного учреждения (музыкальная школа, художественная школа, спортивная школа — ДЮСШ, школа боевых искусств и т. д.).

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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