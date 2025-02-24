Российский MMA-боец устроил скандал в баре: Проукраинские выкрики, нацистское приветствие и атака на жён участников СВО

Российский боец смешанного стиля (MMA) Матвей Леванов оказался в центре скандала, будучи задержанным в Кирове за дебош, сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в одном из местных баров, где поведение спортсмена вызвало возмущение окружающих.
Согласно информации источника, Леванов, находясь в заведении, познакомился с женами участников специальной военной операции (СВО).
Дальнейшее общение приняло неожиданный оборот: боец начал спорить с женщинами, выкрикивая проукраинские слоганы и демонстрируя нацистское приветствие.
Ситуация накалилась до такой степени, что Леванов перешел к физическим действиям, напав на присутствующих женщин.
На следующий день после инцидента Леванов был задержан правоохранительными органами.
Против спортсмена возбуждено несколько уголовных дел, связанных с его поведением в баре.
До инцидента Леванов состоял в промоушене Gas Fight. Руководство лиги, узнав о случившемся, незамедлительно заявило о расторжении контракта со спортсменом.
Данный инцидент не является единичным случаем проявления экстремистских взглядов в российском обществе.
В январе текущего года суд в Москве оштрафовал россиянина Андрея Молева за публичную демонстрацию нацистской символики в метро в новогоднюю ночь.
Экстреми́зм (от лат. extremus — «крайний, чрезмерный») — приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действий (обычно в политике). Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, преимущественно политические и религиозные. Среди политических экстремистских действий можно отметить провокацию массовых беспорядков, террористические акты, ведение партизанской войны.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Телеведущий Юрий Николаев в январе оказался на больничной койке из-за неудачного падения.