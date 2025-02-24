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Российский MMA-боец устроил скандал в баре: Проукраинские выкрики, нацистское приветствие и атака на жён участников СВО

Боец MMA повторил нацистское приветствие и напал на жен участников СВО
1:27
Происшествия

Российский боец смешанного стиля (MMA) Матвей Леванов оказался в центре скандала, будучи задержанным в Кирове за дебош, сообщает Telegram-канал Baza.

Фото, сделанное старшим летчиком ВВС США, свидетельствующее об издевательствах
Фото: ВВС США/ Shaw Air Force Base by Табата Зарелла, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фото, сделанное старшим летчиком ВВС США, свидетельствующее об издевательствах

Инцидент произошел в одном из местных баров, где поведение спортсмена вызвало возмущение окружающих.

Согласно информации источника, Леванов, находясь в заведении, познакомился с женами участников специальной военной операции (СВО).

Дальнейшее общение приняло неожиданный оборот: боец начал спорить с женщинами, выкрикивая проукраинские слоганы и демонстрируя нацистское приветствие.

Ситуация накалилась до такой степени, что Леванов перешел к физическим действиям, напав на присутствующих женщин.

На следующий день после инцидента Леванов был задержан правоохранительными органами.

Против спортсмена возбуждено несколько уголовных дел, связанных с его поведением в баре.

До инцидента Леванов состоял в промоушене Gas Fight. Руководство лиги, узнав о случившемся, незамедлительно заявило о расторжении контракта со спортсменом.

Данный инцидент не является единичным случаем проявления экстремистских взглядов в российском обществе.

В январе текущего года суд в Москве оштрафовал россиянина Андрея Молева за публичную демонстрацию нацистской символики в метро в новогоднюю ночь.

Уточнения

Экстреми́зм (от лат. extremus — «крайний, чрезмерный») — приверженность крайним и радикальным взглядам, методам действий (обычно в политике). Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, преимущественно политические и религиозные. Среди политических экстремистских действий можно отметить провокацию массовых беспорядков, террористические акты, ведение партизанской войны. 

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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