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Как маркировка интернет-звонков защитит от мошенничества?

Интернет-звонки в РФ будут маркировать для борьбы с мошенниками
Происшествия

В РФ собираются ввести обязательную маркировку интернет-звонков, совершаемых через виртуальные телефонные станции (АТС).

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Данная мера является частью комплексного законопроекта по противодействию телефонным аферистам и мошенникам из интернета. Про инициативу URA.RU рассказали в аппарате зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко.

Согласно пояснениям, после вступления нормы в силу каждый вызов через виртуальные АТС будет сопровождаться специальной меткой, такой как "Онлайн-номер" или "Интернет-соединение". Это даст абонентам возможность сразу определить, звонит ли официальная организация или частное лицо. В настоящее время злоумышленники активно используют подобные технологии для маскировки своих номеров, представляясь сотрудниками банков или госучреждений.

Эксперты подчеркивают, что маркировка не только повысит осведомленность граждан, но и облегчит правоохранительным структурам поиск и блокировку преступных схем. Параллельно в апреле ожидается запуск сервиса на портале "Госуслуги", который поможет выявлять подозрительные SIM-карты.

По данным за прошлый год, ущерб от несанкционированных операций в банковской сфере достиг 26,9 млрд рублей. В связи с этим Центробанк настаивает на введении ответственности для сотрудников финансовых организаций, не предотвративших мошеннические действия.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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