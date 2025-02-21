Министр сельского хозяйства России предположительно попала в ДТП недалеко от Красной Площади

В ДТП предположительно попала министр сельского хозяйства России

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ежегодно происходит большое количество происшествий на дорогах, иногда в ДТП попадают известные, публичные личности. Известно, что в прошлом году число ДТП по сравнению с 2023 годом снизилось.

Фото: Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации Оксана Лут

Источники URA.RU говорят, что предположительно в ДТП в Москве попала Оксана Лут. Это произошло недалеко от Красной Площади.

Оксана Лут — российский государственный деятель, министр сельского хозяйства Российской Федерации с 14 мая 2024 года. В начале февраля Владимир Путин назвал Оксану Лут очень энергичным человеком и отметил ее погруженность в вопросы сельского хозяйства, в том числе в тему генетики.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.





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