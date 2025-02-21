Эксперты рассказали о схемах обмана россиян перед 23 Февраля

Патриотические чувства на прицеле: как мошенники обманывают россиян перед 23 Февраля

Эксперты предупреждают о росте числа мошеннических действий в преддверии Дня защитника Отечества, который традиционно отмечается 23 февраля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

По прогнозам экспертов, злоумышленники могут воспользоваться патриотической тематикой праздника и повышенным спросом на подарки, чтобы манипулировать эмоциями людей. Об этом пишет argumenti.ru.

Мошенники становятся более активными в праздничный период из-за ряда факторов, включая увеличение количества покупок, промоакции и скидки, а также склонность покупателей к принятию импульсивных решений.

Мошенники в интернете могут использовать различные тактики, включая фишинговые письма с предложениями выгодных покупок, поддельные интернет-магазины и сбор средств.

В качестве примера эксперты приводят фишинговые письма и мессенджеры, массово рассылаемые россиянам в 2024 году и предлагающие праздничные скидки на рынке. Чтобы защититься от мошенничества, рекомендуется быть внимательнее при совершении покупок в интернете, проверять подлинность источников и не поддаваться на провокации.

Уточнения

Фи́шинг (англ. phishing от fishing «рыбная ловля, выуживание») — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.



Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины (активный обман), так и умолчание об истине (пассивный обман). В обоих случаях обманутая жертва сама передаёт своё имущество мошеннику.



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