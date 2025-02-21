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Огромная глыба льда упала на ребенка в Южно-Сахалинске

Глыба льда рухнула с крыши дома в Южно-Сахалинске - пострадал подросток
Происшествия

В Южно-Сахалинске подросток пострадал при падении глыбы льда с крыши дома по улице Мира, 99. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.

Скорая помощь
Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скорая помощь

Несчастный случай произошел днем 21 февраля. Городские власти взяли ситуацию под контроль. Специалисты мэрии связываются с семьей мальчика.

По результатам проверки органы СК примут процессуальное решение, а также дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за очистку крыши от снега и наледи.

В мэрии Южно-Сахалинска отметили, что управляющей компании, отвечающей за содержание дома, неоднократно выдавались предписания об удалении снега и льда с крыши.

Уточнения

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.
Льдом иногда называют некоторые вещества в твёрдом агрегатном состоянии, которым свойственно иметь жидкую или газообразную форму при комнатной температуре; в частности, сухой лёд, аммиачный лёд или метановый лёд.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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