Огромная глыба льда упала на ребенка в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске подросток пострадал при падении глыбы льда с крыши дома по улице Мира, 99. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК России по Сахалинской области.
Несчастный случай произошел днем 21 февраля. Городские власти взяли ситуацию под контроль. Специалисты мэрии связываются с семьей мальчика.
По результатам проверки органы СК примут процессуальное решение, а также дадут правовую оценку действиям лиц, ответственных за очистку крыши от снега и наледи.
В мэрии Южно-Сахалинска отметили, что управляющей компании, отвечающей за содержание дома, неоднократно выдавались предписания об удалении снега и льда с крыши.
Лёд — вода в твёрдом агрегатном состоянии.
Льдом иногда называют некоторые вещества в твёрдом агрегатном состоянии, которым свойственно иметь жидкую или газообразную форму при комнатной температуре; в частности, сухой лёд, аммиачный лёд или метановый лёд.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Запах алкоголя сохраняется разное время в зависимости от напитка, а некоторые продукты могут дать ложный тест на алкотестере. Какие из них самые опасные?