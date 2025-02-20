Шоурум Tesla попал под обстрел: преступники оставили записку с призывом убить Маска

Американского бизнесмена Илона Маска призывают убить. Сообщение об этом преступники оставили после обстрела магазина Tesla в США.
Это произошло утром в городе Салем, штат Орегон, пишет Salem Reporter.
Преступники напали на шоурум из огнестрельного оружия, несколько автомобилей и окна повреждены. На одном из уцелевших стекол после обстрела нашли стикер с надписью "Kill Elon" ("Убейте Илона").
Кстати, на этот магазин напали уже во второй раз. 25 января неизвестные разбили окна и подожгли одну из стоящих на улице Tesla.
Местные издания сообщают, что дилерские центры Tesla по всей территории Штатов стали объектами политических протестов из-за роли Маска в администрации Трампа.
ФБР и полиция США расследуют это дело.
Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и систем для хранения электроэнергии.
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