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Шоурум Tesla попал под обстрел: преступники оставили записку с призывом убить Маска

Происшествия

Американского бизнесмена Илона Маска призывают убить. Сообщение об этом преступники оставили после обстрела магазина Tesla в США.

Tesla Cybertruck
Фото: www.flickr.com by Phillip Pessar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Tesla Cybertruck

Это произошло утром в городе Салем, штат Орегон, пишет Salem Reporter.

Преступники напали на шоурум из огнестрельного оружия, несколько автомобилей и окна повреждены. На одном из уцелевших стекол после обстрела нашли стикер с надписью "Kill Elon" ("Убейте Илона").

Кстати, на этот магазин напали уже во второй раз. 25 января неизвестные разбили окна и подожгли одну из стоящих на улице Tesla.

Местные издания сообщают, что дилерские центры Tesla по всей территории Штатов стали объектами политических протестов из-за роли Маска в администрации Трампа.

ФБР и полиция США расследуют это дело.

Уточнения

Tesla «Тесла» — американская компания, производитель электромобилей и систем для хранения электроэнергии.
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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