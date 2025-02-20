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Секс-скандал с участием подростков: детям придётся выплатить компенсацию

1:32
Происшествия

В центре секс-скандала в Кузбассе оказались несовершеннолетние. Местный суд постановил выплатить влюблённой паре моральную компенсацию за распространённое видео с их участием. Об этом пишет издание Сiбдепо.

Влюбленная пара танцует
Фото: commons.wikimedia.org by Fuentes/Fernandez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Влюбленная пара танцует

Полтора года назад 13-летний юноша запечатлел знакомую пару в интимной обстановке. Видео с влюблёнными парнем и девушкой подросток отправил другим приятелям. В итоге интимный контент попал в интернет, а затем дошёл и до родителей потерпевшей. Они и обратились в суд. Дело было заведено по статье "распространение детской порнографии".

Несовершеннолетний ответственности за свои действия избежал в силу возраста, а вот его приятелю повезло меньше. 18-летний молодой человек получил три года условно. В деле была замешана ещё одна совершеннолетняя, в руках которой также оказался интимный контент юной пары. Она и отправила материалы их родителям. Суд счёл её действия правомерными и к ответственности не привлёк. Теперь она требует с Минфина России 2,5 млн рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование.

Что касается виновников произошедшего, они должны выплатить потерпевшим моральную компенсацию за моральный ущерб. С подростка полагается взыскать 40 тысяч рублей, с осуждённого — 55 тысяч рублей.

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Автор Амалия Крылова
Амалия Крылова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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