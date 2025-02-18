Опасная посылка в Кольцово: FPV-очки с сюрпризом

Под Новосибирском в наукограде Кольцово произошел инцидент, связанный с опасной посылкой. Как сообщил директор местной организации "Светоч", занимающейся гражданской защитой, житель населенного пункта получил FPV-очки, внутри которых находилось взрывчатое вещество.
По информации представителя учреждения "Светоч", мужчина заказал гаджет через онлайн-площадку, планируя передать его знакомому, находящемуся в зоне проведения СВО. Однако после получения посылки он забыл её в офисе. Позже к нему прибыли сотрудники правоохранительных органов, и совместно они вскрыли упаковку, обнаружив внутри устройства замаскированный пластид.
Как сообщает Om1 Новосибирск, предположительно, взрыв должен был произойти при активации очков. В настоящее время устройство изъято, а власти ведут поиск отправителя, который, по данным следствия, уже покинул территорию России.
FPV (First Person View) (с англ. — «вид от первого лица», Эф Пи Ви или ФПВ) — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.
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