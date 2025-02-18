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Спасатели завершили поиски пропавшего девятилетнего школьника в Якутске

В Якутске всю ночь искали пропавшего 9-летнего ребенка
1:12
Происшествия

В Якутске спасательные службы и сотрудники полиции завершили поиски девятилетнего школьника, пропавшего 17 февраля. Об этом сообщили в Якутской службе спасения. Ученик ушел из школы на Кирова, 15 и не вернулся домой. Спасатели провели всю ночь в поисках пропавшего ребенка.

МЧС
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
МЧС

Ребенок не вернулся домой, когда начался учебный день. Ребенка искали не только сотрудники экстренных служб, но и родственники, родители одноклассников. Были обысканы все подъезды, гаражи и различные закоулки. Найти ребенка не удалось.

Утром пропавший ребенок вернулся в школу один. После случившегося инцидента за дело взялась полиция. Якутские паблики сообщают о том, что это не первые случаю когда дети пропадают.

Ранее сообщалось, что отряд Росгвардии в Якутске выехал на помощь пропавшему ребенку по сигналу тревожной кнопки. Прохожий на улице заметил маленького ребенка без одежды. Оказалось, что ребенок вышел за матерью из дома, когда та ушла за покупками. Ребенок был передан матери.

Уточнения

Яку́тск (якут. Дьокуускай) — город в России, столица Республики Саха (Якутия), портовый город в Восточной Сибири, который находится в долине Туймаада. Центр городского округа город Якутск. «Город трудовой доблести».

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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