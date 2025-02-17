В Усть-Луге в Ленинградской области проводится проверка на герметичность

Водолазы начали ремонт последней пробоины на левом борту. Заделку всех повреждений планируют закончить сегодня до конца дня, отметили в ведомстве.
На правом борту начнут откачивать воду из шахты грузовых насосов, что позволит открыть доступ к помещениям внутри танкера для тщательного осмотра.
Также специалисты из терминала порта Усть-Луга разогревают мазут в грузовых танках, сам пар подается с берега. Температура топлива уже достигла отметки в 38 градусов Цельсия.
Для поддержания положительной температуры сотрудники ведомства открыли 2 электрические "пушки".
Морспасслужба продолжает мониторинг акватории и береговой полосы.
Утечка и разливы нефтепродуктов не были найдены. Работы на судне продолжаются.
Напомним, что 9 февраля 2025 года на танкере в машинном отделении, вероятно, произошел взрыв. Экипаж покинул судно, грузовые резервуары остались без повреждений.
Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.
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