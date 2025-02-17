В Усть-Луге в Ленинградской области проводится проверка на герметичность

Загадочная авария на танкере: что происходит с судном после взрыва 9 февраля

1:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Водолазы начали ремонт последней пробоины на левом борту. Заделку всех повреждений планируют закончить сегодня до конца дня, отметили в ведомстве.

Фото: commons.wikimedia.org by Foreman 1982, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бердянский порт причал №8

На правом борту начнут откачивать воду из шахты грузовых насосов, что позволит открыть доступ к помещениям внутри танкера для тщательного осмотра.

Также специалисты из терминала порта Усть-Луга разогревают мазут в грузовых танках, сам пар подается с берега. Температура топлива уже достигла отметки в 38 градусов Цельсия.

Для поддержания положительной температуры сотрудники ведомства открыли 2 электрические "пушки".

Морспасслужба продолжает мониторинг акватории и береговой полосы.

Утечка и разливы нефтепродуктов не были найдены. Работы на судне продолжаются.

Напомним, что 9 февраля 2025 года на танкере в машинном отделении, вероятно, произошел взрыв. Экипаж покинул судно, грузовые резервуары остались без повреждений.

Уточнения

Та́нкер — грузовое самоходное судно, предназначенное для перевозки наливных грузов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.