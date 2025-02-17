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В Тынде за расправу над сожительницей 45-летнего мужчину отправили в СИЗО

"Задушил и рассказал детям": Подозреваемый в убийстве задержан в Амурской области
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Происшествия

В Амурской области по ходатайству следственных органов суд арестовал 45-летнего мужчину из Тынды, подозреваемого в убийстве сожительницы, и отправил его в тюрьму на доследование. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

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Фото: https://www.freepik.com
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По версии следственного комитета, 13 февраля 2025 года подозреваемый в убийстве пришел в квартиру своей сожительницы. Сообщается, что ранее мужчина проиграл суд по определению места жительства их совместных детей. Недовольный таким развитием событий, подозреваемый напал на женщину и задушил ее руками, после чего накрыл одеялом и спрятал на балконе.

Затем мужчина сам сознался своим детям, что их матери больше нет. На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уточнения

Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.
 

Преступле́ние (уголо́вное преступле́ние) — правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности. 

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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