В Тынде за расправу над сожительницей 45-летнего мужчину отправили в СИЗО

В Амурской области по ходатайству следственных органов суд арестовал 45-летнего мужчину из Тынды, подозреваемого в убийстве сожительницы, и отправил его в тюрьму на доследование. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).
По версии следственного комитета, 13 февраля 2025 года подозреваемый в убийстве пришел в квартиру своей сожительницы. Сообщается, что ранее мужчина проиграл суд по определению места жительства их совместных детей. Недовольный таким развитием событий, подозреваемый напал на женщину и задушил ее руками, после чего накрыл одеялом и спрятал на балконе.
Затем мужчина сам сознался своим детям, что их матери больше нет. На данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Суд — орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и иных категорий дел в установленном законом конкретного государства процессуальном порядке.
Преступле́ние (уголо́вное преступле́ние) — правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.