В Приморском крае машина с людьми провалилась под лед

Автомобиль "Toyota Probox" резко провалился под лед в Амурском заливе в Приморском крае. Об этом инциденте сообщил Telegram-канал "Владивосток новости".
"Только что под лед ушел белый "Probox" с людьми, никто не вынырнул", говорится в сообщении.
Хотя официального подтверждения пока не поступало, в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщили, что получили информацию и выясняют обстоятельства происшествия.
Аналогичный случай произошел 30 января на озере Байкал. Под лед провалился автомобиль с рыбаками. Как стало известно, двое мужчин, отправившихся на рыбалку на автомобиле УАЗ, и в скором времени перестали выходить на связь.
Знакомый поднял тревогу и вызвал помощь. В машине находились двое мужчин 41 и 65 лет, признаков жизни они не подавали. Спасатели вытащили двух мужчин и передали их сотрудникам полиции.
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