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В Приморском крае машина с людьми провалилась под лед

"Никто не вынырнул": В Приморье автомобиль с рыбаками ушёл под воду
1:00
Происшествия

Автомобиль "Toyota Probox" резко провалился под лед в Амурском заливе в Приморском крае. Об этом инциденте сообщил Telegram-канал "Владивосток новости".

Антарктида, лед, озеро Фрикселл
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Mastroianni, National Science Foundation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Антарктида, лед, озеро Фрикселл

"Только что под лед ушел белый "Probox" с людьми, никто не вынырнул", говорится в сообщении.

Хотя официального подтверждения пока не поступало, в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю сообщили, что получили информацию и выясняют обстоятельства происшествия.

Аналогичный случай произошел 30 января на озере Байкал. Под лед провалился автомобиль с рыбаками. Как стало известно, двое мужчин, отправившихся на рыбалку на автомобиле УАЗ, и в скором времени перестали выходить на связь.

Знакомый поднял тревогу и вызвал помощь. В машине находились двое мужчин 41 и 65 лет, признаков жизни они не подавали. Спасатели вытащили двух мужчин и передали их сотрудникам полиции.

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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