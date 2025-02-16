Пожар в кафе Ленобласти: шестеро пострадавших с ожогами госпитализированы

Пожар в кафе под Кингисеппом: состояние пострадавших оценивается как стабильное

В результате пожара в кафе, расположенном в посёлке Усть-Луга Кингисеппского района, шесть человек получили серьёзные ожоги и были госпитализированы. По данным регионального комитета по здравоохранению, состояние всех пострадавших оценивается как стабильное, однако некоторым требуется специализированная помощь.

Фото: mos.ru by Юлия Иванко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скорая помощь

Один из пациентов с ожогами третьей степени лица и кистей направлен в отделение гнойной хирургии местной больницы. Двое других доставлены в медицинское учреждение Гатчины с аналогичными травмами. Трое наиболее тяжёлых пациентов остаются в реанимации Кингисеппа — позже их планируют перевести в областной ожоговый центр в Токсово. Согласно заключениям врачей, у всех госпитализированных зафиксирован ожоговый шок I-II степени, а площадь поражения кожи пламенем варьируется от 32% до 50%.

Возгорание произошло в двухэтажном здании кафе общей площадью 200 квадратных метров. Для борьбы с огнём было задействовано 19 сотрудников МЧС и 7 единиц спецтехники. Как сообщили в ведомстве, пожар удалось полностью локализовать, а угроза распространения огня устранена.

Уточнения

Ожо́г — повреждение тканей организма, вызванное действием высокой температуры, волновым (в том числе электромагнитным) воздействием, ионизирующим облучением, а также действием некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжёлых металлов и других). Различают 4 степени ожога:



покраснение кожи, образование пузырей, омертвение всей толщи кожи, обугливание тканей.

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