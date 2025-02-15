В Москве мошенники обманули бывшего полковника в отставке на 7,8 миллиона рублей

Мошенники выманили миллионы рублей у бывшего полковника с помощью схемы замены счетчиков

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Москве мошенники обманули 72-летнего пожилого пенсионера на 7,8 миллиона рублей. Как сообщает Telegram-канал "Baza", мужчина оказался полковником в отставке. По данным канала, мужчину обманом заставили заменить счетчик в январе 2025 года.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Мошенники представились сотрудниками "Мосэнерго" и под предлогом замены электросчетчика убедили его назвать код, указанный в сообщении. На следующий день россиянину позвонили из "Росфинмониторинга" и сообщили, что его данные украдены, а деньги на счете вот-вот украдут.

Затем мошенники применили свою обычную тактику. Сначала якобы сотрудница агентства пришла к мужчине домой, чтобы помочь ему перевести деньги на "безопасный счет". Женщина также взяла у мужчины наличные деньги и решила сопроводить его до банка, чтобы положить их на "безопасный счет".

Затем она убедила жертву занять занять деньги у друзей, чтобы отменить заявку на кредит, которую мошенники оформила от его имени. Когда в последующие дни мошенники перестали звонить, а деньги так и не поступили на счет, мужчина понял, что его обманули на 7,8 млн рублей, и обратился в полицию.

Ранее сообщали, что так же жертвой мошенников стала российская актриса Елена Цорн, лишившаяся квартиры в центре Москвы площадью 48 квадратных метров (стоимостью около 50 миллионов рублей).

Уточнения

Мошенники — множественное число от мошенник (мошенничество) — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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