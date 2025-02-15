Baza: В Дагестане двоих пропавших после занятий школьниц нашли в лесу

В Дагестане две несовершеннолетние школьницы купили лекарство и пропали

1:14 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Дагестане две девочки ушли из дома и не вернулись. Об этом инциденте сообщает телеграм канал "Baza". Накануне девочки пошли в школу, а после занятий отправились в Буйнакск.

Фото: wikipediа by Senior Airman Tabatha Zarrella дети драка

В городе они посетили местное кафе и купили в аптеке несколько пакетиков валерьянки. После этого девочек больше не видели. Вскоре к поискам девочек подключились более 100 добровольцев.

"По одной из версий, дети по ошибке сели в маршрутное такси, направляющееся в Дженгутай", – сообщается в публикации.

По сообщениям, две девочки были найдены сегодня утром в лесу по дороге в деревню в 11 километрах от Буйнакска. По их словам, они шли купить подарок для матери одной из них. На данный момент здоровью детей ничего не угрожает. В настоящее время в ситуации разбираются следователи.

Ранее в Твери волонтеры отправились на поиски 11-летнего мальчика. Мальчик ушел из школы в полдень и до сих пор не вернулся. Рюкзак пропавшего был найден под мостом через местную реку. В поисках также принимали участие сотрудники МЧС.

Уточнения

Валериа́на валерьяна (лат. Valeriána) — род многолетних травянистых растений подсемейства Валериановые (Valerianoideae) семейства Жимолостные (Caprifoliaceae), включающий более двухсот видов. Латинское родовое название происходит от лат. valere — быть здоровым.



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