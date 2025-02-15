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Жительница Петербурга столкнулась с угрозами из-за отзыва на сайте объявлений в интеренте

Жительница Санкт-Петербурга оставляла негативный отзыв и подверглась угрозам и преследованиям
Происшествия

Жительница Санкт-Петербурга подверглась угрозам и преследованиям после того, как оставил негативный отзыв о купленном товаре на одном из рекламных сайтов. Об этом инциденте сообщает издание "Фонтанка.ру".

дети драка
Фото: wikipediа by Senior Airman Tabatha Zarrella
дети драка

Жительница Санкт-Петербурга сообщила в полицию о женщине с плохим опытом и агрессивным поведением. Женщина оставила негативный отзыв о продавце на сайте бесплатных объявлений. 

По словам покупательницы, теперь эта женщина следит за ней и часто подходит к её дому, подсматривает в её окна и угрожает ей и ее дочери. Как сообщает потерпевшая, ранее продавец на сайтах интернета продавала люксовую одежду и  аксессуары из Европы. Потерпевшая предоставила полиции всю подробную информацию об инциденте.

Ранее сообщали о том, что в Санкт-Петербурге арестовали женщину, которая напала на сотрудницу одного пункта выдачи маркетплейса.

Момент начала ссоры не попал в кадр. Камера зафиксировала, как одна из посетительниц пункта выдачи повысила голос, выражая свое недовольство к сотруднику. Она начала бросать в неё предметы и требовала, чтобы она больше никогда сюда не приходила и не появлялась.

Женщина с силой схватила другую за волосы и потащила ее в комнату.  
У 23-летней сотрудницы была диагностирована травматическая алопеция (выпадение волос вследствие физической травмы) и ушиб мягких тканей на спине.

Уточнения

Пресле́дование — ограничение в правах индивидуума или меньшинства в обществе (в последнем случае иногда употребляются термины гоне́ние (например, Великое гонение), притесне́ние или угнете́ние).

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Автор Татьяна Пономарева
Татьяна Пономарева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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